Bad Dürrheim Treibt Feuerteufel sein Unwesen?

Zwischen zwei Bränden, die 420 Tage auseinander liegen und die oberflächlich betrachtet unterschiedlich gelagert sind, besteht möglicherweise ein Zusammenhang. Dies erklärte Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Es handelt sich dabei um das Feuer in einer Garage in der Wilhelmstraße, das am 15. August diesen Jahres ausgebrochen war. Der Brand war damals gegen 1.15 Uhr entdeckt worden und griff offenbar von der Garage auf einen direkt angrenzenden Schopf über, dort gingen zwei Autos, ein Traktor und offenbar weitere Geräte in Flammen auf sowie Werkzeug und einiges mehr. Auch in der Garage brannte ein Auto völlig aus. "Laut Gutachten des Brand­sachverständigers muss hierbei von Brandstiftung ausgegangen werden", berichtet Popp. Das Feuer sei also gelegt worden, von Fahrlässigkeit geht die Polizei nach den Ermittlungen nicht aus.

Der Polizeisprecher wartet aber noch mit einer weiteren Nachricht auf – denn: Zwischen dem Brand in der Wilhelmstraße und einem Feuer im Stadtwald im Jahr 2017 könnte ein Zusammenhang bestehen. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Ereignet hatte sich der Brand am 20. Juni 2017 in der Nähe der Hüttenbühl-Klinik. Damals brannten auf zirka 400 Quadratmeter Fläche mehrere Bäume und der Waldboden. Da die Beamten damals aufgeschichtete Hölzer, Spraydosen und Böller fanden, konnte relativ schnell von Brandstiftung ausgegangen werden.