Bad-Dürrheim Traum von einem schönen Leben

"Once we had a dream", so der Titel dieses Musical-Drama, mit dem den sieben jungen philippinischen Darstellern in deutscher Sprache ihre Zuschauer berührten. "Wem es zu viel wird, der kann gerne den Saal verlassen, denn das Stück spielgelt die Verhältnisse auf den Philippinen wider", sagte Sebastian Tolzin, der Betreuer der Gruppe, als er zusammen mit Stadtjugendpfleger Christoph Lauer und Roswitha Kneer die Zuschauer begrüßte.

Mit dieser Ankündigung wurde nicht übertrieben, denn das Schauspiel ging schon sehr nahe an die Schmerzensgrenze. Es beruhte auf wahre Geschichten und die jungen Menschen auf der Bühne erzählten darin ihren eigenen Leidensweg. Begonnen wurde mit einem fröhlichen Tanz, der bald von schrecklichen Szenen abgelöst wurde. Dabei ging es um die Ausbeutung der Bauern, um Mord und sexuellen Missbrauch von Kindern.

Die Darsteller, zwischen 15 und 24 Jahren, sorgten bei manchem für eine Gänsehaut, denn sie gingen auf der Bühne brutal miteinander um. Es wurde geprügelt, an den Haaren gezogen, grob zu Boden geworfen. Dann keimten wieder Hoffnungen auf, die von Verzweiflung, Ängsten und Zorn zerstört wurden. Die Schreie und das heftige Weinen der misshandelten Kinder, die aus ihren Heimatdorf von skrupellosen Menschenhändlern mit falschen Versprechungen ins Ausland gelockt wurden und zur Zwangsprostitution gezwungen wurden, klangen so echt und die Tränen auf den Gesichtern waren gewiss nicht künstlich aufgetragen.