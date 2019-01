Bad-Dürrheim Trauer um die Unternehmerin Anneliese Benner

Bad Dürrheim (wst). Die Wurzeln der Familie Benner im Kurwesen reichen weit zurück. Die Großmutter leitete das Badehaus in Bad Dürrheim, die Mutter Anna Benner eröffnete in der Salzstraße ein Gästehaus. Später wechselte die Familie ins neu erschlossene Kurgebiet und baute eine größere Pension. Anfang der 60er Jahre wurde Benners Hotel am Park in der Gartenstraße gebaut. 1976 wurde die benachbarte Espan-Klinik als Fachklinik für Atemwegserkrankungen eröffnet. Die Beerdigung findet am Freitag, 11. Januar, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Bad Dürrheim statt.