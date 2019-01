Bad-Dürrheim Trauer um Charlotte "Lotte" Hornberger

Bad Dürrheim (wst). Charlotte Hornberger war in Bad Dürrheim wohlbekannt und ihr Haus in der Bauschengasse unzählige Male Schauplatz von Narrenratssitzungen, denn ihr Sohn Karl-Heinz war jahrelang Zunftmeister der Bad Dürrheimer Narrenzunft. Auch Charlotte Hornberger war ein hochgeachtetes Mitglied der Narrenzunft hat sie sich doch jahrelang mit anderen Damen der Narrenräte beispielsweise um die Dekoration zum Zunftball gekümmert und um vieles anderes rund um die Dürrheimer Fasnacht. Die Urnenbeisetzung der Verstorbenen findet am Freitag, 18. Januar, um 12 Uhr auf dem Friedhof in Bad Dürrheim statt.