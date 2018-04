Bad-Dürrheim Trauer um älteste Einwohnerin

Seit 1984 wohnte sie bei ihrer Tochter Hannelore und Schwiegersohn in einer gemütlichen, ebenerdigen Zwei-Zimmer-Wohnung. Lange Jahre genoss sie hier unbeschwert das Älterwerden. Ihr Leben begann vor 104 Jahren in Pommern. Wie viele andere aus der damaligen Heimat hat sie die Gräuel des Krieges, die Vertreibung aus ihrem Wohnort im Februar 1945 und die Flucht in den Westen, mitgemacht.

Zusammen mit ihrem Mann und drei Töchtern ging es durch viele Lager und Einquartierungen bis Donaueschingen, wo die Familie 1950 eine kleine Wohnung zugewiesen erhielt und dort eine neue Bleibe fand. Dort sorgte sie für den Unterhalt der Familie und kümmerte sich um Erziehung und berufliche Ausbildung der Töchter. Drei Töchter mit ihren Ehemännern, acht Enkelkinder und 17 Urenkel trauern um die Verstorbene, die Beisetzung fand bereits statt.