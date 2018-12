Bad-Dürrheim Traditionelles Liedgut

Sie singen traditionelle Werke von Händel und Bach sowie natürlich das beliebte traditionelle Liedgut zur Weihnacht aus aller Welt bis hin zu Liedsätzen aus heutiger Zeit. Solistinnen aus dem stimmlich hervorragend geschulten Chor sowie Instrumentalisten der Musikakademie bereichern das Konzert unter Leitung von Erkentrud Seitz.

Die Villinger Klosterspatzen wurden vor nunmehr 35 Jahren von Erkentrud Seitz an den St. Ursula Schulen gegründet. Seit mehr als zehn Jahren gehört dieser renommierte Kinder- und Jugendchor zur Musikakademie VS gGmbH. Von Anfang an erarbeiteten sie auf einem anspruchsvollen Niveau Chorliteratur von der Renaissance bis in unsere Zeit. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.