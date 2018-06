Bad-Dürrheim Tradition in Handwerk und Kleidung

Wie umfangreich es am zweiten Juni-Wochenende in der Kurstadt gelebt wird, stellte Daniel Limberger vor. Gestartet wird am Samstag, 9. Juni, um 11 Uhr mit dem Auftritt verschiedener Musikgruppen auf dem Rat­haus-­platz, die sich abwechselnd bis 18 Uhr präsentieren werden. Auf dem Marktgelände werden an beiden Tagen die Händler ein großes Angebot von Trachtenbekleidung und ­ -schmuck anbieten: Holzarbeiten, Schaffellprodukte, Stoffe und Zubehör, Filzprodukte, Keramik und mehr.