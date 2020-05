Bad-Dürrheim Therme Solemar: Hoffnung auf Öffnung Ende Juni

Unterdessen haben die Handwerker das Solemar in ihren Besitz genommen. In diesem Jahr wäre es sowieso erstmals zu einer längeren Schließungsphase Anfang Mai gekommen. Der Hauptduschblock stand auf dem Sanierungsplan. Durch die verordnete Zwangsschließung hatten die Kur und Bäder die Möglichkeit, die Arbeiten vorzuziehen, was auch gelungen ist. Die Handwerker zogen mit, und sagten ihr kommen zu. So wird seit März an dem Duschblock gearbeitet.

Für die Handwerker ist es ein nicht gekanntes Arbeiten in der Therme. Sie können tagsüber ohne Gäste zu Werke gehen. Sonst arbeiten sie oftmals nachts. Allein fast vier Tonnen Gips mussten rund um den Duschblock abgetragen und am Schluss wieder neu aufgebracht werden. Es gab eine neue Wasserinstallation und jetzt sind die Fliesenleger gerade dabei, das Mauerwerk zu verkleiden. Man hofft mit dieser Sanierung fertig zu sein, wenn man die Therme wieder eröffnen kann, erklären Spettel und Keller.

Spuckschutzes im Servicebereich angebracht

Die Maßnahmen, die man im Solemar in den vergangenen zwei Monaten vornahm, sind umfangreich. Sie reichen vom Anbringen eines Spuckschutzes im Servicebereich über die Wartung der automatischen Türen, der Brandmeldezentrale und Chlorregelung bis hin zur Reparatur des undichten Dachs beim Sole-Geysir-Dampfbad und über dem Ruheraum. Repariert wurden Panorama- und Therapiebecken sowie die Whirlpools. Nicht ganz so glücklich ist man mit dem Verlauf der Netzwerkumstellung. Hier benötigt es unter anderem ein neues Drehkreuz im Eingangsbereich, welches aus Italien kommen soll und hier gibt es – bedingt durch die Corona-Pandemie – Lieferverzögerungen. Angebracht ist auch schon die Schranke bei der Zufahrt des Parkplatzes. Künftig haben Solemar- und Kurhausgäste freies Parken, alle anderen müssen zahlen. Spettel verweist in dem Zusammenhang auf andere kostenlose Parkflächen.

Sei Kurzem ist der Wellness-Bereich wieder geöffnet. "Die erste Woche war sehr verhalten", berichtete Spettel, das habe man jedoch auch erwartet und es habe sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Genutzt werden diese Anwendungen vor allem durch die Tagesgäste des Solemars und so lange dies geschlossen hat fehlen sie. Gut gestartet wiederum ist die Physiotherapie. Die Kunden für beide Bereiche müssen klingeln und sie werden an der Eingangstür abgeholt. Dabei gelten die üblichen Regelungen mit Mundschutz und Abstand.