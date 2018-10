Bad-Dürrheim Theresia Schanz feiert mit Familie ihren 100. Geburtstag

Geboren und aufgewachsen ist sie in Melchingen auf der Schwäbischen Alb im Gasthof Linde. Der Gasthof mit Landwirtschaft war der zentrale Mittelpunkt des Ortes. Die Postkutsche hielt, der Zahnarzt kam einmal im Monat, der Tierarzt, die Bauern und Handwerker. Hochzeiten, Manöverbälle wurden gefeiert, die Jäger kamen zum Halili. Da es noch keinen Fernseher gab, spielte man im Saal Theater. Später gab es einen Fernseher, da kam der Ort, um Großereignisse zu bestaunen. Von den sechs Geschwistern kamen die drei Brüder nicht aus dem Krieg zurück, die beiden Schwestern heirateten und so übernahm Theresia Schanz den Gasthof. Sie erwies sich als tüchtige umsichtige Geschäftsfrau. Bei allen beliebt und geschätzt ist sie bis heute aufgrund ihrer andauernden Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit.

Sie heiratete mit Ende 30 und bekam drei Töchter. Das Zwillingspärchen meldete sich während eines Manöverballs. Sie arbeitete bis zur letztmöglichen Minute vor der Geburt. Vor 40 Jahren verpachtete sie den Gasthof, heute Theater Lindenhof, und zog mit ihrer jüngsten Tochter nach Bad Dürrheim. Dort versorgte sie die Ferienwohnungen, trug aktiv auch mit Kochunterricht zur Gästebetreuung bei.

Im Hänslehof war sie tätig, um ihre weiten Reisen in die Welt zu finanzieren. Sie besuchte alleine ihre Tochter in der Karibik. Im Jahr 2015 brannte das Wohnhaus aufgrund eines technischen Defekts, ab. Nach drei Jahren wohnt sie wieder im neuerbauten Haus, in dem sie sich wohlfühlt. Bis heute hilft sie im Haushalt und ist informiert über das Tagesgeschehen. Sie wertschätzt alle ihre Unterstützer, darunter sind auch ehemalige Gäste. Sie ist das positive Vorbild mit einer hervorragenden Lebensleistung, eine der zeitlosen immer modernen Frauen.