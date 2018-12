Bad Dürrheim. Das Regionen­theater aus dem schwarzen Wald bringt am zweiten Weihnachtsfeiertag das Leben des Komikers Heinz Erhardt auf die Kurhausbühne. Wenn Heinz Erhardt mit treuherzigem Gesicht "noch’n Gedicht" zum Besten gab, krümmten sich die Zuhörer vor Lachen. Sein gemütliches Äußeres, der kindliche Blick hinter der dicken, zum Markenzeichen gewordenen Hornbrille: die Harmlosigkeit in Person. Die Inszenierung erzählt die bewegte Lebensgeschichte des Komikers der fünfziger und sechziger Jahre. Karten kosten im Vorverkauf zwölf, ermäßigt sieben Euro. An der Abendkasse 14, ermäßigt neun Euro. Karten sind im Haus des Gastes, Telefon 07726/66 62 66, und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr.