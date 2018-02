Bad-Dürrheim Terrassennutzung gegenüber Hotel abgelehnt

Bad Dürrheim (rtr). Die umfangreichen Baumfällungen durch Hotelier Rüdiger Schrenk und seine Ankündigung eines "Eventgartens" gegenüber dem Waldeck auf einem Gelände am Ahornweg hatte Ende vergangenen Jahres für reichlich Aufregung bei den Anwohnern gesorgt. Am Donnerstagabend befasste sich nun der Technische Ausschuss mit den Plänen. Schrenks Antrag bezog sich auf eine Umnutzung des bestehenden Wohnhauses in ein Gästehaus mit Seminar- und Tagungsraum. Bauamtsleiter Holger Kurz meinte hierzu, der Bebauungsplan lasse Beherbergungsbetriebe zu. Insofern sehe er keine Gründe gegen dieses Vorhaben. Vom Ausschuss wurde kritisch nachgehakt, ob genug Parkplätze bestünden. Kurz antwortete, die 13 hierfür notwendigen Stellplätze würden nachgewiesen. Jedoch merkte er auch an, dass sich ursprünglich, also vor den Geländearbeiten dort im vergangenen Jahr, 24 Stellplätze auf dem Areal befanden.