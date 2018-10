Bad-Dürrheim Tenöre schmettern ihre Lieder

Ein erster Höhepunkt dürfte das Konzert "Gala der Tenöre" sein, das auf Donnerstag, 4. Oktober, terminiert ist, und um 16 Uhr im Festsaal beginnt. Umschrieben ist das Konzert mit: Die zwei renommierten Tenöre Konrad Debski und Dariusz Pietrzykowski, beides Solisten internationaler Opernhäuser, lassen an diesem Nachmittag ihre Stimmen für neapolitanische Lieder, Operettenarien und bekannte Filmmelodien erklingen. Begleitet werden sie dabei von der Konzertpianistin Maria Brila. Zu hören sind Arien aus den Operetten "Das Land des Lächelns" oder "Zarewitsch", Lieder wie "O sole mio", "Torna a Sorrento", "New York, New York", "Ob blond, ob braun", "Wien, Wien nur du allein", "Time to Say Goodbye" und "Moon River." Der Eintritt ist frei, um Spenden wir gebeten.

Swing in den Herbst – musikalische Unterhaltung von Bernd Reinhard und Band im Rahmen der Seniorentage 2018 gibt es am 11. Oktober um 14.30 Uhr. Auch in diesem Jahr lädt das Kurstift zu kulinarischen und musikalischen Leckereien in den Festsaal ein. Neben frischem Zwiebelkuchen, zu dem traditionell Neuer Süßer serviert wird, werden Bernd Reinhardt und Band unterhalten, der Eintritt frei.

Ein klassisches Konzert mit Sanja und Michael Uhde gibt es am Donnerstag, 18. Oktober, um 16 Uhr im Festsaal. Jährlich gastiert Familie Uhde im KWA Kurstift mit einem klassischen Konzert. In diesem Jahr werden die beiden Vollblutmusiker Werke von Bach und Chopin spielen. Michael Uhde ist Professor für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule Karlsruhe. Seit 2000 ist er auch Prorektor an dieser Institution. Er gibt regelmäßige Kurse an verschiedenen europäischen und außereuropäischen Hochschulen.