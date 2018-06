Bad-Dürrheim Tennisherren starten in Turniersaison

Die ersten Spiele bestritten Klaus Stielow und Edgar Jäger. Klaus Stielow verlor sein Spiel klar mit 6:4 und 6:2. Edgar Jäger dagegen besiegte seinen Gegner klar in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1. Das Spiel von Reimund Stobbe musste im Tiebraek entschieden werden, da er den ersten Satz mit 7:5 verlor, den zweiten Satz aber klar mit 6:2 für sich entscheiden konnte. Leider verlor er dann den Tiebraek mit 10:7.

Den zweiten Punkt für Hochemmingen erkämpfte sich Reinhard Hiss, der seinen Gegner mit 7:5 und 6:2 bezwang. So stand es nach den Einzeln 2:2 und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Hier spielten Stobbe/Stielow und Hiss/Jäger die jeweiligen Doppel. Wie auch in den Einzeln ging es hier ziemlich knapp zu, da beide Doppel im Tiebraek entschieden werden mussten. Es siegten die Hochemminger Doppel jeweils mit 10:8, so dass es am Ende 4:2 für den Tennisclub Hochemmingen stand. Das nächste Spiel der Herren 60 findet bereits am Samstag, 16. Juni ab 14 Uhr auf der Tennisanlage statt.