Bad-Dürrheim Tennisherren bei Heimspiel erneut erfolgreich

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Zum ersten Heimspiel der Saison empfingen die Herren-60 des TC Hochemmingen am Samstag den TC Grafenhausen. Nach dem ersten Sieg in der vergangenen ­Woche war man natürlich optimistisch, auch daheim die Punkte einfahren zu können. Der Verein trat wieder mit der gleichen Mannschaft an wie in der Vorwoche, also mit ­Reimund Stobbe, Klaus Stielow, Reinhard Hiss und Edgar Jäger.