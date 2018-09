Bad-Dürrheim Tanz erzählt Schicksal

Bad Dürrheim. Der Trachtenverein schilderte im vergangenen Jahr das Auswandererschicksal zweier Brüder, am Donnerstag, 18. Oktober, Teil zwei der Geschichte: Ein Bruder kehrt aus Amerika zurück und erlebt hier die Veränderungen in der Familie, auf dem Bauernhof und durch die Badische Revolution. Er wird in das Geschehen verwickelt und muss ein zweites Mal nach Amerika fahren. Alles das wird mit Worten, Musikstücken mit unterschiedlichen Instrumenten und Liedern, die man heute noch kennt, nachgezeichnet. Die Tanzgruppe des Trachtenvereins zeigt Tänze aus dieser Epoche.