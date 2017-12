Bad-Dürrheim Tag der offenen Tür im Flüchtlingsheim

Bad Dürrheim. Die Bewohner des Albert-Schweitzer-Hauses in der Grünallee öffnen am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 17 Uhr ihre Türen und freuen sich auf zahlreiche Gäste, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Vor fast einem Jahr sind die ersten Bewohner in das ehemalige Gästehaus in Bad Dürrheim eingezogen. Junge Männer aus Syrien, Pakistan, Sri Lanka, Eritrea, Nigeria und Gambia wohnen hier unter einem Dach zusammen. Doch wer sind sie, und was machen sie? Gerne kommen sie mit Besuchern ins Gespräch, auf Deutsch klappt es meist schon ganz gut. Und wenn nicht, so kann man sich auch mit Händen und Füßen verständigen. Nun freuen sich die Hausbewohner, am Tag der offenen Tür, Interessierten ihr neues Zuhause zu zeigen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, informiert die Stadtverwaltung. Die Integrationsbeauftragte Vera Jovic-Burger, Heimleiterin Jutta Ring und Hausmeister Michael Hauser sind ebenfalls vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung. Interessierte Besucher kommen an diesem Tag einfach vorbei.