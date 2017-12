Bad-Dürrheim Szenen mit Blick fürs Detail

Bad Dürrheim-Öfingen. Das Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, der Spätzlesesser, kurz der Schwaben, ist die Heimat der Comedy-Gruppe "Saubachkome.de". Am Samstag, 10. März, nächsten Jahres kommen die fünf Komödianten mit ihren Geschichten und Liedern rund um alles Schwäbische und den Rest, was den Menschen so umtreibt, zum Musik- und Trachtenverein Öfingen in die dortige Osterberghalle.