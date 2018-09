Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Bürgermeister Walter Klumpp gab in der jüngsten Ortschaftsratssitzung Verschiedenes zur Kenntnis. Dazu gehörte die Ankündigung, dass noch in diesem Jahr darüber beraten werden soll, wo die Ausweisung eines neuen Wohngebietes in Oberbaldingen möglich wäre. Auch die Erweiterung des Gewerbegebiets "Bahn" möchte man thematisieren, da Anfragen nach Gewerbeflächen genauso vorliegen wie der Bedarf an Bauplätzen für Privatleute. Weitere Themen werden laut Klumpp der Ausbau der Glasfaserversorgung im unterversorgten Wohngebiet Deicheläcker und der Ortsdurchfahrt sein. Ob die Bereitschaft zur Durchführung einer kleinen Flurbereinigung mit Wegesanierung vorhanden wäre, will man mit den Eigentümern ausloten. Was den Neubau der Jahnsporthalle und den Mensa-Anbau betrifft, ging der Bürgermeister davon aus, dass im Spätherbst die Bauarbeiten aufgenommen werden. Fest steht dagegen der Termin für die Einweihung des Servicecenters am Freitag, den 5. Oktober.