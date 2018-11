Bad-Dürrheim Stunde der Kirchenmusik am Samstag

Bad Dürrheim. Posaunen erklingen ab 19.30 Uhr in der evangelischen Johanneskirche. Das Posaunenquartett "Opus 4" wird einen Strauß von großartigen Adventsklängen mit Werken von Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, J. S. Bach, Hans Leo Hassler und anderen präsentieren. Die Musiker J. Richter (Alt-Tenorposaune), D. Lehmann (Tenorposaune), S. Meiner (Tenorposaune) und W. Kuhnt (Bassposaune) sind Teil des bekannten Gewandhausorchesters zu Leipzig, sowie der Staatskapelle Halle. Ein Abend mit brillanter Musik ist gewiss, so die Organisatoren, und diese Gelegenheit eignet sich hervorragend als stimmungsvoller Abschluss nach einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.