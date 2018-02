Bad-Dürrheim Strahlenschutz spielt bei Kita noch keine Rolle

Bad Dürrheim (rtr). Brigitte Schnerch betreibt in Bad Dürrheim eine Naturheilpraxis und hat in einem Leserbrief auf mögliche Gefahren hingewiesen, die von einem zur Kindertagesstätte benachbarten Mobilfunksendemasten ausgehen könnten. Sie fordert deshalb Maßnahmen zur Abschirmung. Doch das städtische Bauamt sieht hierzu keine Notwendigkeit. Bauamtsleiter Holger Kurz geht davon aus, dass bei der Genehmigung des Mobilfunksendemasten vor einigen Jahren und dessen Standortauswahl entsprechende Vorgaben an die Strahlenbelastung berücksichtigt wurden. Derzeit laufen die Bauarbeiten für die neue Kita an der Salinenstraße.