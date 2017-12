Bad Dürrheim (wst). Klaus Götz nahm für die Fraktion der Freien Wähler Stellung zum Haushalt 2018. Man habe allen Grund auf die solide Finanzwirtschaft stolz zu sein. Eine negative Überraschung war die Defizitrechnung der Kur und Bäder GmbH, hier geht man bis 2020 von 4 bis 4,5 Millionen aus und Investitionszuschüsse von 2020 bis 2022 von weiteren 4 Millionen Euro. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass ein Wirtschaftsunternehmen mit Steuermitteln gestützt werde und sich die Stadt dem Wirtschaftsplan unterzuordnen habe. Er stellte die Frage "Wie wichtig ist und sein Hallen-Freibad für die Kur- und Bäderstadt?" und welche Auswirkungen hätte dies auf die Schulen und Urlaubsdestination. Würde man sich aus dem Kreis der führenden Destinationen in Baden-Württemberg verabschieden? In der Fraktion sieht man es als richtig an, dass neben privaten auch öffentliche Bauprojekte beim ELR-Programm gefördert werden und warnte vor einem Ärztemangel in der Kurstadt.