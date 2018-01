Bad-Dürrheim Stimmungsvolle Hexennacht

Bad Dürrheim-Sunthausen (wib). Ein voller Erfolg mit viel Party war die nun schon sechste Hexennacht der Stierberghexen aus Sunthausen. Eine tolle Stimmung herrschte am Samstagabend in der Sunthauser Turn- und Festhalle. Dort trafen sich mehrere Fastnachtsgruppen zur sechsten Nacht der Hexen der heimischen Stierberghexen und tanzten, hüpften, klatschten und sangen von Anfang an begeistert mit, um sich zum Beginn der diesjährigen Fastnacht kräftig einzustimmen.