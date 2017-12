Bad-Dürrheim "Stille der Natur berührt meine Seele"

Bad Dürrheim (kal). "Die Stille der Natur berührt meine Seele", sagt Heike Korsmeier, die in Bochum als Radiologieassistentin in der Brustkrebsfrüherkennung tätig ist. Die unglaubliche Stille zwischen den aus dem Wasser ragenden bizarren Eisbergen und Gletschern, die je nach Lichteinfluss grünlich, bläulich oder total weiß zu sehen sind, bezeichnet sie als kalt und unberechenbar, aber auch aufnehmend. Die Tiere, die dort leben – Pinguine, Robben und Wale – seien ihr vertrauensvoll begegnet. Das vermittle ein Gefühl der Verantwortung, um diese Natur zu schützen.

Ihre Liebe zu diesem Teil der Erde kam durch ein Buch, das sie als Kind gelesen hatte. Die Geschichte spielte sich in Grönland ab, das habe sie nicht losgelassen. Im Jahr 2014 habe sie sich ihren Traum, die erste Reise nach Grönland, erfüllt und kam mit 6000 Fotos zurück, die sie vom Schiff und vom Schlauchboot aus mit der Kamera festgehalten hat. Danach ging es in die Antarktis. In der stillen Natur, so erzählt sei, werde der Mensch klein und ruhig und wundere sich, über was er sich oftmals Sorgen mache.

"Bei den Ausstellungen in unserem Haus bevorzugen wir in dieser Jahreszeit eigentlich Werke mit warmen Farben", eröffnete der leitende Direktor Jörg Wittmann die Vernissage. Doch diesmal gehe man den umgekehrten Weg. Auch die kalte Jahreszeit habe ihre Schönheit und Faszination. Sie habe mehr zu bieten als Erkältung, Eiskratzen, glatte Straßen und erhöhte Heizkosten.