Bad-Dürrheim Stammgäste sind unterwegs

Am Treffpunkt Solemar war bereits mittags die Vorfreude groß, als es auf die 3,5 Stunden lange Busfahrt ging. Nach der kurzweiligen Fahrt kam die bestens gelaunte Reisegruppe bei klarem aber kaltem Wetter in Rothenburg, in der wunderschön geschmückten Altstadt an. Alle tauchten direkt in die bezaubernden Straßen und Gassen ein, bestaunten die traditionellen Fachwerkbauten und genossen die Vielfältigkeit der hübschen Hütten und Basarstände.

Das Käthe-Wohlfahrt-Museum mit seinen Weihnachtsausstellungen, lud zum Staunen und Verweilen ein. Wie immer betreute Peter Kroschinsky, Repräsentant und Leiter des Gästemanagements Solemar, die 50-köpfige Gruppe den Tag über und sorgte für die allzeit gewohnt fröhliche Stimmung. Im Anschluss des ausgedehnten Bummelns, war die Rückreise im Nu vorüber.

Zur abschließenden Überraschung, erhielt jeder Teilnehmer, einen kleinen Nikolaus mit nach Hause. Bereits jetzt laufen die Planungen für die Solemar-Ausflüge für 2019 auf Hochtouren