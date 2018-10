Bad-Dürrheim Stadtwald und Haushalt im Gemeinderat

Bad Dürrheim (wst). Elf Tagesordnungspunkte stehen an diesem Abend an, einiges betrifft die Ortschaften. Unter anderem geht es um den Bewirtschaftungsplan Stadtwald für das Jahr 2019. Drei Punkte beschäftigen sich mit den Einbeziehungssatzungen für Unter- und Oberbaldingen sowie Biesingen. Der Gemeinderat soll zudem über den im Verwaltungsausschuss vorbesprochenen Nachtragshaushalt der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk 2018 entscheiden. Für diese beiden städtische Tochtergesellschaften wird auch der Haushalt 2019 eingebracht. Entscheiden werden soll auch über einen Zuschuss der Stadt für die Kur und Bäder GmbH. Es gibt zudem einen Sachstandsbericht in Sachen städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen "Innenstadt II".