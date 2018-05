Bad-Dürrheim "Stadtkäfer" gefällt

Bad Dürrheim (kal). Als ein Name für den neuen Kindergarten gesucht wurde, gingen bei der Verwaltung 30 Vorschläge ein. Ausgewählt wurde der Name "Stadtkäfer", ein Vorschlag von Alexandra Ketterer, die selbst als Erzieherin im Kindergarten tätig war. Als Dankeschön überreichte Bürgermeister Walter Klumpp der Namensgeberin ein Präsent und sagte, dass der Name "Stadtkäfer" die Verbindung zur alten, derzeit noch bestehenden Einrichtung "Krabbelkäfer" verdeutliche.