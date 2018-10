Bad Dürrheim (wst). Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) reichte vor den Sommerferien einen Antrag ein, dass die Stadtverwaltung die Förderung zum Bau eines Mehrgenerationen-Wohnhauses in die kommunale Entwicklungsplanung einbeziehen solle. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montagabend. Im Zuge des Demografieprozesses Quartier 2020, für den in der vergangenen Woche die Auftaktveranstaltung war, bekam die Stadtverwaltung nun den Auftrag, das Projekt gemeinschaftliches Wohnen "engagiert zu unterstützen". Um dies zu können wurde weiterhin beschlossen, dass die Projektgruppe und die Interessenten die wesentlichen Eckpunkte für das gemeinschaftliche Wohnen-Raumprogramm, die voraussichtliche Anzahl und Größe der Wohnungen, die Größe des Grundstücks sowie andere relevante Eckdaten definieren.