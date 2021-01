Bad-Dürrheim Stadt steht vor enormen Herausforderungen

Corona wirkt sich massiv auf Finanzen aus

Er zeigte nochmals die massiven finanziellen Auswirkungen auf, welche die zwangsweise Schließung des touristischen Herzstücks, des Solemars nach sich zog. "Corona war und ist sowohl arbeitstechnisch als auch finanziell für unsere Stadt eine enorme Herausforderung."

Neben dem Dank an seine engagierten Rathausmitarbeiter war es ihm in seiner Rede ein Anliegen, in die Zukunft zu blicken und diese fällt für ihn aufgrund verschiedener Umstände positiv aus. "Gemeinsam und mit Zuversicht wird es uns gelingen, die vielfältigen Aufgaben anzugehen und erfolgreich zu bewältigen", zeigt er sich überzeugt.

Er sprach in diesem Zusammenhang die anstehenden Projekte an. Da wäre beispielsweise "Perspektive im Herzen von Bad Dürrheim". Bei dieser wichtigen Aufgabe sei man leider nicht so weit, wie man es gerne wollte. Jedoch sie dieses Thema sehr emotional auf mehreren Seiten geführt worden. Um einen Gesamtprozess für den städtebaulichen Wettbewerb weiterzuführen, hätten sich die Fraktionsvorsitzenden, die Vertreter der Best Investorengemeinschaft und er zusammengesetzt. So konnten gegenseitig Kritikpunkte ausgetauscht werden. Alle Beteiligten sähen große Chancen, für die touristische Entwicklung der Stadt. Man tausche sich im Gemeinderat aus, aber auch die Rückmeldungen der Bürgerschaft würden berücksichtigt, versicherte Berggötz. Ein Projekt dieser Größenordnung brauche Zeit und müsse bestens durchdacht sein.

Er wies darauf hin, dass durch den Tourismus auch die Bürger profitieren, durch Arbeitsplätze, Infrastruktur und Veranstaltungen – ein Grund, warum Bad Dürrheim als Wohnstadt so begehrt sei. Aus diesem Grund gelte es weiterhin Baulücken zu schließen und neue Baugebiete zu erschließen sowie die notwendige Infrastruktur für die Kinderbetreuung und an den Schulen zu schaffen. Hier verwies er auf eine anstehende Entscheidung bezüglich der Erweiterung der Realschule und Investitionen in die Grund- und Werkrealschule. Die Pandemie habe auch gezeigt, wie essenziell die Digitalisierung sei. 2021 werde nochmals ein sechsstelliger Betrag in den Breitbandausbau investiert.

Bei der Arbeit in der Stadtverwaltung wies er darauf hin, dass es Ziel sei, noch einiges zu optimieren. Aus diesem Grund werde es eine Organisationsuntersuchung geben, die verschiedene Fragen zu klären habe. Diese seien beispielsweise: Was muss gemacht werden? Und: In welchem Umfang? Es soll eine noch effizientere und effektiver arbeitende Verwaltung dabei herauskommen.

In Richtung Gemeinderat versicherte er, dass sich das Gremium intensiv mit Themen auseinandersetzen und abwägen würde, bevor aus Überzeugungen Entscheidungen getroffen werden.

Zwei große Wahlereignisse stehen 2021 für die Bürger an: Die Landtagswahl im zeitigen Frühjahr und die Bundestagswahl im Herbst. Berggötz appellierte auf die Streitkultur zu achten und andersdenkende nicht zu Feinden zu erklären oder ihnen alles "Schlimme an den Hals zu wünschen". Gleichzeitig dürfe aber auch nicht der Eindruck vermittelt werden, dass die Lautsprecher die Mehrheit oder allein durch ihre Lautstärke im Recht seien.

Man habe vieles in den vergangenen Jahren angepackt und es stehen viele Chancen und Herausforderungen an. Hier zählte der Bürgermeister auf: das Sanierungsprogramm Innenstadt, der Radweg zwischen Biesingen und Hirschhalde, der Neubau der Klinik Limberger, die Renaturierung Kötach, das Parasol-Hotel, die Offenlegung der Stillen Musel oder auch das Wasserwerk.

"Nur gemeinsam werden wir erfolgreich sein und nur gemeinsam werden wir Probleme bewältigen können."

Bad Dürrheim (wst). Investitionen im Solemar, die Platzierung des Trends Bio-Hacking, ein Nature-Fitness-Parcours auf dem Gelände des ehemaligen Minigolfplatzes und die Drei-Welten-Card waren die Projektausblicke, die der Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH, Markus Spettel, in seiner Neujahrsansprache unter anderem thematisierte.

Nach einem Hoch im Jahr 2019 und einem guten Start mit Zuwachsraten in 2020, kam der jähe Absturz durch den Lockdown, verursacht durch die Corona-Pandemie. Wir "werden im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der Pandiemie rote Zahlen schreiben". Der Tourismus fehle spürbar an vielen Stellen und viele hätten starke finanzielle Einbußen zu verkraften, er verwies auf die Coronahilfen, nur so sei dies alles wirtschaftlich zu überstehen.

Doch versteht man bei der Kur und Bäder die Krise als Chance – denn das griechische Wort Krisis bedeute nicht nur den Höhepunkte einer gefährlichen Entwicklung, sondern auch den Wendepunkt. Spettel zeigt sich überzeugt, dass man in Bad Dürrheim gestärkt aus der Krise hervorgehen werde und erläuterte die Gründe, die aus der Kombination Gesundheit, gute Erreichbarkeit Schwarzwald, Bodensee, Alb und Sicherheit bestehen.

Für den nachhaltigen Erfolg benötige es eine Weiterentwicklung der Infrastruktur und dies erfordere wiederum Investitionen bei der Kur und Bäder sowie von privaten Investoren, hier nannte der die Planung der Best-Gruppe und das Parasolhotel.

Der Lockdown im Frühjahr wurde zu vorgezogenen Sanierungsmaßnahmen im Solemar genutzt, und im Aufsichtsrat habe man sich intensiv mit einer zeitgemäßen Erweiterung der Gastronomie sowie des Ruhe- und Liegenbereichs befasst. Anfang des Jahres werde es eine Ausschreibung für die Planungsleistung diesbezüglich geben.

Die zweite große Baustelle, das Minara, laufe weiterhin auf Hochtouren, und neben der Infrastruktur will man mit der neuen Marke "Biohacking Bad Dürrheim" neue Zielgruppen erschließen. Die Gesundheitskompetenz soll auf das nächste Level gehoben werden.

Zum Kneipp-Jubiläum Aktivitäten in Planung

Der Zeitpunkt für diese Einführung sei aus der Sicht der Kur und Bäder optimal. Denn auch aufgrund der Pandemie sei das Gesundheitsbewusstsein gestiegen, zusätzlich werde 2021 der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp gefeiert. Dieses Jubiläum werde man zum Anlass nehmen, das Kneipp-Prädikat und damit das ganzheitliche Heilverfahren der fünf Säulen nach Kneipp unter dem Hashtag "Kneipp next level" zusätzlich in eine moderne Sprache zu übersetzen und mit frischen Inhalten aus dem Biohacking-Konzept neu aufzuladen.

Im Juni, so der die Planung, werde das Jubiläumsjahr offiziell mit großem Vortrag- und Aktvitätsprogramm im Kurhaus und im Kurpark gefeiert. In diesem Zusammenhang wird eine momentan brachliegende Fläche wieder aktiviert: In den nächsten Wochen will man auf dem ehemaligen Minigolfplatz einen neuen Natur-Fitness-Parcours eröffnen.

Die Kur und Bäder GmbH wurde mit einer weiteren großen Aufgabe betraut, mit der Einführung der Drei-Welten-Card. Diese deckt den Schwarzwald, Schaffhausen, den Rheinfall und teilweise den Bodensee ab. Für die angeschlossenen Orte, die teilnehmenden Übernachtungsbetriebe und viele Leistungspartner sei es das perfekte Instrument, um gemeinsam und regionsübergreifend in einen erfolgreichen touristischen Neustart aufzubrechen, zeigt sich der Touristikfachmann überzeugt.

Auf Bad Dürrheim bezogen müsse man sehen, welche Veranstaltungen im Jahresverlauf stattfinden können, vieles sei im Moment nicht absehbar. Die kurzfristig organisierte Reihe "Kulturgärtle" habe jedoch bestens funktioniert und es habe viel positive Resonanz gegeben.