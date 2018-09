Bad-Dürrheim Stadt geht mit Senioren an den Bodensee

Bad Dürrheim. Die Bad Dürrheimer Seniorentage starten mit dem Tag der Stadtverwaltung am Dienstag, 2. Oktober. Ziel des Ausflugs ist Überlingen. Dort geht es auf das Schiff zu einer Panorama-Rundfahrt. Die 70-minütige Rundfahrt führt vorbei an der ehemaligen Klosterkirche Salem, der Wallfahrtskirche Birnau, den Pfahlbauten und an der Blumeninsel Mainau mit dem Barockschloss (ohne Aufenthalt). Im Anschluss daran geht es weiter mit dem Bus zum Höhengasthof Haldenhof zu Kaffee und Kuchen. Los geht es um 12 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Senioren aus der Ostbaar werden zuvor kostenlos mit dem Bus abgeholt. Die genauen Abfahrtszeiten können im Rathaus oder den Ortsverwaltungen erfragt werden. Der Eigenanteil beträgt zwölf Euro pro Person. Im Preis sind Busfahrt, Panorama-Rundfahrt mit dem Schiff, Kaffee und Kuchen enthalten. Karten sind im Rathaus, Bürgerservice und über die Ortsverwaltungen erhältlich.