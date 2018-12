Peter Hall (von links) Hermann Janz und Herrmann Gleichauf sind drei Helfer aus dem fünfköpfigen Team, zu dem noch Bernhard Hiestand und Guido Kimmich gehören, die momentan die Christbäume in der Pfarrkirche St. Johann aufstellen und schmücken. Eingelagert sind die große Krippe und die Weihnachtsdekoration das Jahr über in der alten Sakristei. Zunächst wurden nach dem Aufstellen der Bäume die Lichterketten angebracht, was bei dem großen Baum, der gut fünf Meter hoch ist ein Herausforderung war. Denn auch das Dekorationsteam der Kirche bekam es mit krumm gewachsenen Zweigen an den Weihnachtsbäumen zu tun. Am Montag, 24. Dezember werden erst die Krippenfiguren aufgestellt. Foto: Strohmeier