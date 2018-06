Bad-Dürrheim Sportvereine sind offen

In wie weit das Angebot der Vereine, mal unverbindlich sich zu erkundigen oder bei Trainingszeiten vorbeizukommen von den Flüchtlingen angenommen wird, bleibt abzuwarten. Die Zusammenkunft der Vereinsvertreter nutzte die Integrationsbeauftragte um auszuloten, ob die Bereitschaft zur Integration von Flüchtlingen in den Sportvereinen möglich ist und auf welchem Weg man zusammen kommen kann. Rund 100 Flüchtlinge gebe es in Bad Dürrheim, davon viele junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, von denen sich etliche gerne sportlich betätigen möchten, ließ sie die Versammelten wissen.

Zur Sprache kam auch das Modell des TuS Oberbaldingen, wo der Trainer über ein Dutzend Asylanten aus Afrika in die Fußballmannschaften integrierte, was in diesem Umfang eher eine Ausnahme darstellt. Bei dem vielfältigen Sportangebot vom Schwimmen über die Leichtathletik bis hin zum Fußball kann jeder Flüchtling das für sich Geeignete finden, lautete der Tenor der Vereinsvertreter.