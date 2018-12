Bad Dürrheim. Um die guten Vorsätze für das neue Jahr auch umsetzen zu können, bietet das Forum Ostbaar wieder mehrere Sportkurse an. Der Rücken-Fit-Kurs beginnt am Dienstag, 8. Januar, um 8.30 Uhr. Die beiden Fitnessgymnastikkurse beginnen am Dienstag, 8. Januar, um 18 Uhr und am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr. Alle Kurse finden in der Biesinger Turnhalle statt. Wer in einem Kurs entschuldigt fehlt, kann die Stunde in einem der anderen Kurse nach Absprache nachholen. Diese Möglichkeit verfällt, sobald der Kurs beendet ist. Ein unverbindliches Probetraining ist kostenlos möglich, teilen die Organisatoren mit. Anmeldung und Informationen unter gibt es bei Gabi Schmidt, Telefon 07706/92 22 72.