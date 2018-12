Bad-Dürrheim Sportler sind bestens in Form

Bad Dürrheim (kal). Wenn der Turnerbund am Jahresende zu seinem Familienwinterfest einlädt, wuselt es in der Salinensporthalle von großen und kleinen Besuchern. Dabei spiegelt sich die umfangreiche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wider, die Danke engagierter Übungsleiter viel Freude am Sport haben.