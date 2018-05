Bad-Dürrheim Sportfest lockt viele Kicker nach Öfingen

Bad Dürrheim-Öfingen (man). Sechs Mannschaften der E-Jugend eröffnen das Wochenende am Samstag ab 10.30 Uhr, anschließend findet ein Freundschaftsspiel der B-Juniorinnen statt. Ab 14.15 Uhr können sich die Besucher auf das Derby der beiden Öfinger Mannschaften gegen die aus Oberbaldingen freuen, dabei werden die Öfinger erstmalig in den gesponserten Trikots der Kur- und Bäder Bad Dürrheim auf das Spielfeld gehen. Ab 18.30 Uhr findet das Nacht-Elfmeterturnier statt. Der Sonntag startet mit dem Frühschoppen ab 10.30 Uhr, welcher vom Öfinger Musik- und Trachtenverein musikalisch begleitet wird. Zeitgleich treffen sich sieben Mannschaften der G-Jugend auf dem Spielfeld, ab 13.30 Uhr findet der F-Junioren-Spieltag mit zehn Mannschaften statt und ab 15.30 Uhr wird es ein Spiel der D-Junioren SG Ostbaar geben. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der Öfinger Sportverein. "Wir hoffen auf tolles Wetter, zahlreiche Besucher und faire Spiele", so der Vereinsvorsitzende Rainer Münzer.