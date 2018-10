Bad-Dürrheim Spielerstreit züngelt bis in den Vorstand

Der vor einem Jahr zum Spielausschussvorsitzenden gewählte Mete Morat verkündete gleich zu Beginn seines Berichtes, dass er für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Seinen Ausführungen nach habe er mit der seinerzeit vorhandenen Multi-Kulti-Truppe einen Scherbenhaufen übernommen, an deren Spitze ein unzufriedener Trainer stand. Man habe sich von einigen Störenfrieden trennen müssen.

Die Streikaktion der ersten Mannschaft habe in der Öffentlichkeit große Wellen geschlagen, war jedoch ein Eigentor. Vom ehemaligen Vorstandsmitglied Alexander Thumer sei versucht worden, Spieler zum Wechsel zum FC 08 Villingen zu bewegen. Ein Trainerwechsel sei nicht möglich gewesen, da im Umkreis von 70 Kilometer kein geeigneter Nachfolger zu Verfügung stand. Die Gerüchteküche um den FC sei phasenweise ständig am Brodeln gewesen, fasste Morat zusammen, dessen Zugehörigkeit zur Vorstandschaft nach neun Jahren endete.

Felix Schaplewski wollte die vom Spielausschussvorsitzenden Mete Morat gemachten Aussagen in Bezug auf den Spielerstreik so nicht stehen lassen. Der Mannschaftspieler verwies darauf, dass die Vorstandschaft schon sehr früh über Missstände unterrichtet und gebeten wurde, diese abzustellen. Zu den Missständen zählte er dass für die Akteure die ganze Saison über kein Physiotherapeut zur Verfügung stand, zugesagte Fahrgelder nicht ausgezahlt wurden und funktionseingeschränkte Duschen mit bis zu 90 Grad heißen Wasser nicht benutzt werden konnten. Selbst als man den Funktionären zwei Wochen Zeit zur Beseitigung und Regelung der Begebenheiten gab, war keine Reaktion vernehmbar. "Der Verein ist nicht in die Pötte gekommen und die Spieler standen alleine dar." Der Streik war nicht kindisch, wie er von manchen Personen bezeichnet wurde, sondern eine Notmaßnahme der Spieler, um die Vereinsführung wach zu rütteln, führte der Redner aus.