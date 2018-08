Bad-Dürrheim Spiel leidet unter dem Wetter

An den Start gingen am vergangenen Wochenende nicht nur Spieler aus allen Altersgruppen, die mit der Freizeitsportart Pit-Pat vertraut sind. Auch Neulinge wagten sich auf die aus 18 Tischen bestehende Spielanlage, um das Hindernis-Billiard kennenzulernen. So wird Pit-Pat benannt, das eine Kombination aus Minigolf und Billard ist. Der Blick auf die Starterliste verriet, dass von dem Angebot an einer Stadtmeisterschaft völlig zwanglos teilzunehmen nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von Gästen Gebrauch gemacht wurde.

Wer mit den Spielregeln nicht vertraut war, dem standen die Vereinsmitglieder des Pit-Pat-Club mit Rat und Tat zur Seite. Für den Verein stellten die Stadtmeisterschaften auch die Gelegenheit dar, die Sportart populärer zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit hat der Verein 20 männliche und weibliche Personen auf seiner Mitgliederliste, von denen rund ein Dutzend aktiv an Turnieren und Meisterschaften mitwirken.

Den Wettbewerb für Erwachsene gewann Andreas Gut mit 28 Stößen. Den zweiten Platz belegte nach einem Stechen Ramona Nugay mit 29 Stößen vor Ebby Nugay mit der gleichen Anzahl von Stößen.