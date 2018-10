Bad-Dürrheim Spiel begeistert Gäste

Die Liebelei mit dem Ursele blieb nicht ohne Folgen, ein kleines Bärbele kam auf die Welt, von dem Johannes jedoch nichts wusste, denn sein schwangeres Liebchen wurde von ihrem Arbeitgeber davongejagt. Unruhe lag in der Luft, es war die Zeit der Badischen Revolution. Johannes schloss sich einer Gruppe von Aufständischen an, denn das Volk schimpfte zu dieser Zeit heftig über die Obrigkeit. Der junge Schäfer wird in ein Geschehen verwickelt und macht sich abermals mit der Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg über den großen Teich nach Amerika.