Bad-Dürrheim SPD will Gebührenfreiheit

Damit das Volksbegehren der SPD auf den Weg gebracht werden kann, müssen mindestens 10 000 Unterschriften von wahlberechtigten Baden-Württembergern für einen Zulassungsantrag gesammelt werden. Aktuell sind in vielen Gemeinden die SPD-Mitglieder unterwegs, um diese stattliche Anzahl zusammenzubekommen.

"Die Resonanz ist super", freut sich Bad Dürrheims SPD-Chefin Derya Türk-Nachbaur über die Unterschriftensammlung an dem kalten Freitagmorgen während des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz. Sie hat einen ganzen Bündel Papier in der Hand und erzählt von einer Mutter, die an diesem Morgen am Stand war. Der Mann arbeitet Vollzeit, sie arbeitet halbtags und verdient 800 Euro. 600 Euro davon bezahlt sie für die Kinderbetreuung, da würde man schon überlegen, ob man für 200 Euro Netto arbeiten gehe.

Türk-Nachbaur verweist auf die Bundesländer Berlin und Rheinland-Pfalz, dort sind die Gebühren für die Kindertagesstätten schon lange abgeschafft, auch in einzelnen Städten in Baden-Württemberg wird auf die Gebühr verzichtet, beispielsweise in Heilbronn und Künzelsau, teilweise auch in Mannheim. Die Städte hätten erkannt: Wenn man für junge Familien attraktiv sein wolle, müsse man die Gebühren abschaffen.