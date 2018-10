Bad-Dürrheim SPD sucht das Bürgergespräch in Unterbaldingen

Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Stadträtin und Vorsitzende Derya Türk-Nachbaur und Stellvertreter Andreas Friedrichs stehen den Unterbaldinger Rede und Antwort auf Fragen der Bürger. Treffpunkt ist am Samstag, 6. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Am gleichen Tag treffen sie sich mit Ortsvorsteher Jürgen Schwarz zur Ortsbegehung. "Als Ortsverein aus der Kernstadt wollen wir uns zu den Gegebenheiten, Neuheiten und Planungen mit dem Ortsvorsteher unterhalten", so Türk-Nachbauer. Interessierte Bürger sind auch zu diesem Spaziergang eingeladen.