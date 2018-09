Bad-Dürrheim SPD diskutiert Ängste der Wähler

Als ein "besonders erfolgreiches Konzept mit vielen Gesprächen aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, die uns viele Anregungen für die Arbeit in unserer Gemeinde gegeben haben", bezeichnete die Ortsvereinsvorsitzende Derya Türk-Nachbaur die Aktion. Auch aus dem Umland habe es Stimmen gegeben, die dieses Format auch in ihren Teilorten wünschen. "Die Vorbereitungen für die Arbeit in den Teilorten laufen", bestätigte Andreas Friedrichs, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins.

Die Zusammenfassung dieser zahlreichen Gespräche sollte das Thema im Narrenschopf sein. Über diese Aktion, die auch in den sozialen Netzwerken beworben worden war, wurde Hermann Spielhagen aus dem Ortsverein Bezirk sechs aus Düsseldorf auf die Dürrheimer SPD aufmerksam: "Bürgernähe, wie er auch aus seiner Arbeit in Düsseldorf kennt." Über Facebook kündigte er seinen Besuch an, bei dem sich die Genossen intensiv über unterschiedliche Formen der politischen Arbeit in den Kommunen austauschten.

Die weiteste Anreise zum Bad Dürrheimer Stammtisch hatte Marcel Melzer aus dem Berliner Ortsverein Prenzlauer Berg. Er ist einer der Initiatoren der Netzwerkplattform "Solidarisches Land", in dem auch Derya Türk-Nachbaur aktiv mitgestaltet. Das Ziel der neu gegründeten Plattform soll die Besinnung auf ursozialdemokratische Werte sein. "Momentan erwecken wir den Eindruck als würden wir nur noch gegen rechts auf die Straße gehen. Das ist wichtig und gut, dass wir das tun, doch als Sozialdemokraten haben wir noch viel mehr Gründe, unseren Unmut auf die Straße zu tragen", sagt Melzer. Die Anwesenden – auch Nicht-SPD-Mitglieder – konnten dem nur zustimmen: viele sind besorgt um ihre Grundsicherung im Alter. Die Angst vor der drohenden Altersarmut ist auch in Bad Dürrheim präsent.