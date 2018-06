Bad-Dürrheim Spaziergang über Blumenwiesen

In einem etwa eineinhalbstündigen Wiesen-Spaziergang werden die Pflanzenarten auf den Wiesen und Beeten und ihre Bedeutung erläutert. Die Bepflanzung mit Stauden ist auch in Privatgärten umsetzbar. Treffpunkt für alle Interessierten – auch Bad Dürrheimer Urlaubsgäste – ist der Parkplatz vor der Salinensporthalle an den Wertstoffcontainern. Der Wiesen-Spaziergang ist auch für Kinderwagen geeignet. Es geht los um 18 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.