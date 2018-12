Bad-Dürrheim Sonate im Mondschein

Sein Programm lädt ein zu einer musikalische Reise durch die Epochen, die ihren Beginn im Barock mit Bachs Chromatischer Fantasie nimmt, in der Klassik bei Beethovens Mondscheinsonate einen Halt einlegt und schließlich in der Romantik mit Schumanns herrlicher Kreisleriana endet. Mikhail Mordvinov wurde gleich durch zwei überragende Wettbewerbserfolge bekannt: Er ist Sieger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau 1996 und des Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund 1997. Ab dem siebten Lebensjahr besuchte er die Klavierklasse an der Moskauer Gnessin-Musikschule. Es folgte ein Studium an der Gnessin-Akademie für Musik; 1996/97 wurde er als "Bester Student des Jahres" ausgezeichnet.

Er belegte ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik Hannover. Das Publikum schätzt seine Innigkeit und die Vitalität seines Spiels, echte Leidenschaft und edlen Geschmack. Eintrittspreis: 20 Euro, ermäßigt: 18 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren: Eintritt frei.