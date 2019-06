Bad-Dürrheim SommerSinnfonie verspricht buntes Programm

Im Vorverkauf liegt Jürgen Drews leicht vor Teenie-Schwarm Nico Santos, erzählt Daniel Limberger von der Kur und Bäder GmbH, die die SommerSinnfonie organisiert.

Der 26-Jährige Santos heißt mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink – da stutzt der eine oder andere und ja genau: Seinen jugendlichen Fans wird es eher nichts mehr sagen, aber die Älteren kennen seinen Vater noch aus dem Fernsehen als "Melitta-Mann". Mit diesem Image hat der Sohnemann rein gar nichts zu tun, aber somit lag für ihn der Einstieg ins Showgeschäft nicht allzufern. Aber auch sein Künstlername Santos liegt nicht ganz so fern, da seine Mutter eine Spanierin ist.

Der studierte Tontechniker kann trotz seines jungen Alters schon einiges vorweisen. Er produzierte zusammen mit Partnern den Soundtrack zu dem Film Fack ju Göhte 2, war beteiligt an dem Lied Wir sind groß von Mark Foster und war ebenso beteiligt an einem Tatort-Soundtrack. Lena Meyer-Landrut schrieb mit ihm zusammen If I wasn’t your daughter und natürlich hat er auch eigene Hits, allen voran Rooftop, der bestimmt auch in Bad Dürrheim zu hören ist. Santos ist zu der Zeit gerade auf Deutschland-Tournee, einen Tag später tritt er in Bad Krozingen auf. Dass dies durchaus begehrte Karten sind, zeigt der Verkaufsradius zu diesem Konzert. Sind es laut Limberger normalerweise so um die 40 Kilometer Umkreis von Bad Dürrheim, so werden die Fans von Nico Santos aus einem doppelt so großen Radius rund um Bad Dürrheim kommen. Er wie auch Jürgen Drews werden in Bad Dürrheim übernachten, verriet Limberger und so könnte es durchaus sein, dass die beiden tagsüber in der Kurstadt gesichtet werden, bevor es für beide weitergeht.