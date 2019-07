Bad-Dürrheim SommerSinnfonie: Gute Stimmung bei Konzert von Jürgen Drews

"Schön, dass ihr da seid!", rief er dem Publikum zu und nach einer Künstlerpause nochmals: "Habe ich euch eigentlich schon gesagt? Schön, dass ihr da seid – in meinem Alter vergisst man öfters, was man schon gesagt hat", kokettierte er mit seinem Alter und es gab noch ein weiteres.

Gab es früher ein ganzes Fernsehballett, das bei den Auftritten oftmals im Hintergrund tanzte, so hatte sich Drews zwei junge, langhaarige Blondinen an die Seite geholt, im silbern-glitzernden kurzen Kleidchen. Diese legten eine passende Choreografie auf die Bühne und vergaßen natürlich nicht, sich an Jürgen Drews auch mal anzuschmiegen – denn schließlich ist er in Deutschland eines: der König von Mallorca. Und passend zu diesem Titel stand denn auch sein Thron in der Mitte der hinteren Bühne.

Es waren somit zwei unterschiedliche Konzertabende bei der Sommer-Sinnfonie 2019 und bei der Auswahl mit Nico Santos und Jürgen Drews kann man auf jeden Fall sagen: Es war für Generationen etwas dabei und diese waren auch an beiden Abenden auf dem Rathausplatz vereint. Weiter geht es am heutigen Samstag mit dem Lichterfest und dem verkaufsoffenen Abend, Beginn ist um 18 Uhr.