Bad-Dürrheim Sommerfest im Juni

Bad Dürrheim. Im Jahr 2018 stehen bei der Narrenzunft Bad Dürrheim zwei große Jubiläen an. Sowohl der Fanfarenzug der Narrenzunft als auch die Johlis feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Sommerfestes auf dem Rathausplatz am 16. und 17. Juni soll dieser besonderen Anlass gebührend gefeiert werden. Am Samstag um 15 Uhr startet das Fest mit dem offiziellen Bieranstich und einer musikalischen Eröffnung durch den Fanfarenzug. Gegen 17.15 Uhr wird es ein Platzkonzert der befreundeten Fanfarenzüge geben. Ab 20 Uhr werden die "Hofemer" musikalisch durch den Abend führen. Um 20.30 Uhr gibt es ein "Best of Johlis" aus 50 Jahren Zunftball-Auftritten.