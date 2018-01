Bad-Dürrheim So viele Sternsinger wie nie zuvor

Um die Tradition des Sternsingens braucht man sich in Bad Dürrheim also keine Sorge machen, der Nachwuchs traf sich nun im Pfarrsaal und griff recht beherzt und mit guter Laune in den Fundus. Etliche Gewänder, Umhänge und Kopfbedeckungen stehen zur Verfügung, alljährlich wird aber auch gebastelt. An den Tischen klapperten die Scheren und raschelten die farbigen Kartonagen, nach und nach war jedes Kind ausstaffiert und man übte schließlich final jene Sprüche und Lieder, die in der Regel unter dem Türbogen zu hören sind.

Allgemeine Informationen um die Sternsinger-Bewegung rundeten das jetzige Miteinander ab, in diesem Jahr gedenken die jungen Aktiven der Arbeit respektive Zwangsarbeit ihrer Altersgenossen in Indien. 50 Sternsinger allein in der Kernstadt – zu Beginn des neuen Jahres wird mit Sicherheit häufig an den Häusern und Wohnungen geklingelt. "Wir freuen uns über diese Resonanz sehr", war im Pfarrsaal und seitens des koordinierenden Sternsinger-Teams zu hören. Zu den nun gezählten 50 Jungen und Mädchen addieren sich die Sternsinger-Gruppen in den Stadtteilen, diese agieren eigenständig.

Unterwegs sind die Sternsinger in der Kernstadt seit Mittwoch und werden es zwei weitere Tage sein. Am Donnerstag und Freitag ziehen sie ebenfalls von Haus zu Haus.