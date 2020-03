Bad Dürrheim So fühlte sich das Coronavirus für eine 28-Jährige an

18 Tage ist es her, dass sich Sonja K. nach einem Skiurlaub mit Freunden in vorsorgliche selbst in Quarantäne begeben hat. Sieben Tage, seit dem die 28-Jährige weiß, dass sie vom Urlaub in Österreich nicht nur schöne Erinnerungen zurückgebracht hat, sondern auch die Diagnose: "Coronavirus positiv".

Am ersten Tag nach der Rückkehr habe sie ein leichtes Kratzen im Hals gespürt, berichtet die 28-Jährige dem Schwarzwälder Boten in einem Telefoninterview. Tag zwei beschreibt sie dann so: "Ich habe mich schlapp gefühlt und hatte etwas Gliederschmerzen." Am Anfang dachte die Bad Dürrheimerin, sie bilde sich das alles nur ein. Deshalb vermutete sie am dritten Tag, als sie etwas erhöhte Temperatur hatte, zunächst auch einen grippalen Infekt oder etwas ähnliches. Sonja K. fühlte sich an diesem Tag etwas schlapp und hatte Kopfschmerzen. Eine Paracetamol schaffte jedoch Abhilfe.