Bad-Dürrheim ServiceCenter: Am Freitag ist Eröffnung

Bad Dürrheim-Unter-/Oberbaldingen. Das ServiceCenter Ostbaar zwischen Ober- und Unterbaldingen wird am Freitag, 5. Oktober, feierlich eröffnet. Zukünftig finden die Bürger dort die Mitarbeiterinnen Luzia Wölfle von Montag bis Mittwoch und Petra Messmer am Freitag und Samstag. Die Bürger können dort die Dienstleistungen des Bürgerservices in Anspruch nehmen, das heißt Ausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, Führungszeugnisse und dergleichen mehr beantragen. Darüberhinaus ist ein DHL-Paketshops und eine Lotto-Annahmestelle eingerichtet. Auch die Bargeldausgabe ist nach wie vor in dem Gebäude gewährleistet, da ein Geldautomat von der Sparkasse vorhanden ist.