Bad Dürrheim. Der Tag des Generationentreffs Lebenswert im Rahmen der städtischen Seniorentage findet am Mittwoch, 24. Oktober, statt Die Veranstaltungsreihe der städtischen Seniorentage wird fortgesetzt. Am Mittwoch, 24. Oktober, in der Viktoriastraße 7 statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Das Thema Lebenswege steht im Mittelpunkt des Nachmittages. Die Sozialpädagogin Michèle Yasmine Godest liest Gedichte von Ulrich Schaffer mit der Möglichkeit zur Meditation mit Heilatmung. Anschließend wird in geselliger Runde Kaffee und Kuchen gereicht. Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenlos.