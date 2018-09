Bad-Dürrheim Seniorentage ab dem 2. Oktober

Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim beginnt am Dienstag, 2. Oktober, mit einer Ausflugsfahrt auf dem Bodensee nach Überlingen mit den Herbstveranstaltungen. Etwa 70 Minuten dauert die Fahrt: Es geht vorbei an der ehemaligen Salemer Klosterkirche und heutigen Wallfahrtskirche Birnau, den Pfahlbauten von Unteruhldingen und der Blumeninsel Mainau mit ihrem beeindruckenden Barockschloss (ohne Aufenthalt). Im Anschluss geht es weiter mit dem Bus auf den Haldenhof zu Kaffee und Kuchen. Der Eigenanteil beträgt zwölf Euro pro Person. Im Preis sind Busfahrt, die Panorama-Schiffsfahrt sowie Kaffee und Kuchen enthalten. Los geht es um 12 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Senioren aus der Ostbaar haben die Möglichkeit kostenlos mit dem Bus vorher abgeholt zu werden. Die genauen Abfahrtszeiten sind im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen zu erfahren. Die Karten sind ab Mittwoch, 12. September im Rathaus, Bürgerservice und über die Ortsverwaltungen erhältlich.

Geselliges Zusammensein und Informationen über die Salzgewinnung

Mit musikalischem Schwung und Zwiebelkuchen gestaltet das KWA Kurstift Bad Dürrheim wieder ein passendes Herbstprogramm und lädt am Donnerstag, 11. Oktober, um 14.30 Uhr zum traditionellen Zwiebelkuchenfest ein. Neben hausgemachtem Zwiebelkuchen und neuem Wein werden die Gäste von Bernd Reinhard & Band musikalisch unterhalten.